Vlahovic - Chiesa, l'abbraccio in spogliatoio: un vecchio feeling che si rinnova (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Questo lo conosco!". "Ah lo conosci?". "Sì, lo conosco". Dusan Vlahovic e Federico Chiesa si sono rivisti (e affettuosamente abbracciati) oggi nello spogliatoio della Juventus. In attesa di farlo, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Questo lo conosco!". "Ah lo conosci?". "Sì, lo conosco". Dusane Federicosi sono rivisti (e affettuosamente abbracciati) oggi nellodella Juventus. In attesa di farlo, ...

Advertising

romeoagresti : #Vlahovic: “Con #Chiesa ho un bellissimo rapporto, mi spiace per il suo infortunio. Non vedo l’ora di scendere in c… - OrizOrizzonte : @gilardisil @stefymigliori @VinnieVegaPF @il_laocoonte @Lamontagnamia @ImKo86 @skaiwoka @AndreaBS1976 @Genomalieno… - LauraGrimi : RT @La_Bianconera: Abbracci che puoi sentire: #Chiesa & #Vlahovic! ???????? - IlPugilista : La tenerezza di Vlahovic nell'abbracciare Chiesa avendo cura di non fargli male al ginocchio. ???? - CorriereTorino : Chiesa-Vlahovic, il primo abbraccio in bianconero video -