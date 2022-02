Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 20:30 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 20:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DI INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO MENTRE PERMANGONO CODE SU VIA TUSCOLANA A PARTIRE DAL RACCORDO A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO RomaNO DIREZIONE FRASCATI CANTIERI SULLA REGIONALE FLACCA, PARTIRANNO LUNEDÌ 7 FEBBRAIO I LAVORI DI ASTRAL SPA, DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E CANALI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022)DEL 2 FEBBRAIOORE 20:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE SULLAFIUMICINO TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO MENTRE PERMANGONO CODE SU VIA TUSCOLANA A PARTIRE DAL RACCORDO A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPONO DIREZIONE FRASCATI CANTIERI SULLA REGIONALE FLACCA, PARTIRANNO LUNEDÌ 7 FEBBRAIO I LAVORI DI ASTRAL SPA, DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E CANALI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, strade chiuse e bus deviati per il giuramento di Sergio Mattarella: il piano mobilità ...cerimoniale al dispositivo di sicurezza che seguirà il percorso del presidente nel centro di Roma ...di sicurezza messo a punto dalla Questura per la cerimonia prevede interventi sulla viabilità. A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 02 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA - NAPOLI: A ...

