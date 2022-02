Usa | conducente si distrae alla guida e colpisce a tutta velocità un ponte

Advertising

CeccoCarlos : @vincenzomauro @stanzaselvaggia Potenzialmente, il conducente ubriaco, l'obeso, chi assume droghe, il fumatore, chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa conducente

Newsby

La polizia stradale ha diffuso " tramite canali social " il video di un incidente in Ohio. Le immagini mostrano ildell'auto uscire di strada e colpire, a tutta velocità, un ponte di legno. Le forze dell'ordine, con un post su Facebook, hanno affermato che il guidatore ha perso il controllo dopo essersi ...Il M5s è allo sbando, urge sostituire il, altrimenti andrà a sbattere alle urne. Se per ... i grillini darebbero loro le carte, come siaffermare, anche se il cartaio... Colle, può ...La polizia stradale ha diffuso – tramite canali social – il video di un incidente in Ohio. Le immagini mostrano il conducente dell'auto uscire ...VENEZIA - C'è chi dice che sia l'ultimo pezzo del muro di Berlino rimasto in piedi: l'esclusione della Cgil dalle trattative sindacali riguardanti le basi americane in Italia.