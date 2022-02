Una Vita: Felipe si vuole vendicare di Genoveva (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una Vita, Felipe si vuole vendicare di Genoveva: l’avvocato non ha dimenticato il suo intento e vuole farla pagare alla Salmeron. Felipe contro Genoveva, le anticipazioni per la serie.S’infittiscono sempre di più le trame della soap spagnola di Canale 5, pronta ad offrire scintille agli spettatori nelle prossime puntate. Antonito è stato colto in intimità insieme a Natalia da Lolita, che è svenuta all’istante ed è stata portata in ospedale; la situazione per lei, così come per il suo matrimonio, pare veramente tragica. Nel frattempo, la messa per Marcia organizzata da Genoveva ha mandato su tutte le furie Felipe, che ha di nuovo attaccato la Salmeron in pubblico; l’avvocato è fuori di sé e non ha ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unasidi: l’avvocato non ha dimenticato il suo intento efarla pagare alla Salmeron.contro, le anticipazioni per la serie.S’infittiscono sempre di più le trame della soap spagnola di Canale 5, pronta ad offrire scintille agli spettatori nelle prossime puntate. Antonito è stato colto in intimità insieme a Natalia da Lolita, che è svenuta all’istante ed è stata portata in ospedale; la situazione per lei, così come per il suo matrimonio, pare veramente tragica. Nel frattempo, la messa per Marcia organizzata daha mandato su tutte le furie, che ha di nuovo attaccato la Salmeron in pubblico; l’avvocato è fuori di sé e non ha ...

