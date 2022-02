Umberto I | Le Foche | in prossimo futuro vaccino sarà contro più ceppi virus

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – “Si sta studiando unche tenga conto di quelle parti che normalmente non cambiano in questi, insomma unche abbia delle parti comuni stabili. Ecco, questa è una cosa fondamentale, perché si potrà avere unallargato che possa proteggere nel tempo da piùdi questo”. Risponde così il professor Francesco Le, immunologo presso il PoliclinicoI di Roma, interpellato dalla Dire in merito alla possibilità di untutte le possibili varianti del Covid. “L’armaquesto- aggiunge Le- è certamente ile lo ha dimostrato. I vaccini che oggi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Foche

... unica via d'uscita per LeL'immunologo del PoliclinicoI di Roma, Francesco Le, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha sostanzialmente detto che, ...Ancora due settimane e poi la curva epidemica scenderà. Sono le previsioni dell'immunologo del PoliclinicoI di Roma Francesco Le, che in un'intervista al Corriere della Sera , sottolinea come soltanto quando si arriverà al 75 per cento di terze dosi si sarà raggiunta un'immunità sociale ...(Adnkronos) - "Tra un paio di settimane, tre al massimo, la curva dei contagi da Covid tenderà a scendere. E allora si potranno alleggerire gradualmente l e misure di contenimento del virus", assicura ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Bollettino: terapie intensive stabili, in aumento ricoveri ordinari. DIRETTA ...