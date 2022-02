Spagna: turisti in calo del 62,7% nel 2021 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono 31,1 milioni i turisti internazionali che hanno visitato la Spagna nel 2021: è questo il dato riportato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Si tratta di un livello superiore del 64,4% rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono 31,1 milioni iinternazionali che hanno visitato lanel: è questo il dato riportato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Si tratta di un livello superiore del 64,4% rispetto ...

I principali Paesi di provenienza dei turisti stranieri in Spagna sono la Francia, la Germania e il Regno Unito. L'Italia si situa in quinta posizione, con quasi 1,7 milioni di viaggiatori in arrivo.

Sono queste le mete ideali ed economiche per una breve vacanza invernale al caldo in Europa a qualche ora dall'Italia ... il fascino della Spagna non si limita soltanto alle isole più conosciute. Anche la Costa Blanca è ... Suggestiva anche Calpe, che ogni anno accoglie i turisti avventurieri alla scoperta del Peñón de ...

Spagna: turisti in calo del 62,7% nel 2021
Sono 31,1 milioni i turisti internazionali che hanno visitato la Spagna nel 2021: è questo il dato riportato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

