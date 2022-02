Scuola, Bianchi: “Non c’è attitudine discriminatoria da parte del governo nei confronti degli studenti” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Introdurre l’opportunità per i vaccinati di restare a Scuola e non per i non vaccinati non è assolutamente un tentativo di discriminazione da parte del governo. È invece una indicazione di marcia per il riconoscimento di quelle famiglie che hanno fatto questa scelta. C’è la necessità di accelerare la disponibilità di dare a tutti i bimbi questa opportunità e ne ho già parlato con il commissario Figliuolo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, durante la conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Introdurre l’opportunità per i vaccinati di restare ae non per i non vaccinati non è assolutamente un tentativo di discriminazione dadel. È invece una indicazione di marcia per il riconoscimento di quelle famiglie che hanno fatto questa scelta. C’è la necessità di accelerare la disponibilità di dare a tutti i bimbi questa opportunità e ne ho già parlato con il commissario Figliuolo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio, durante la conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

repubblica : Maturita' 2022, tornano gli scritti: italiano e seconda prova. In anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi - Tg1Rai : Le cerimonie per non dimenticare l'orrore della #Shoah. “Ogni giorno è il #GiornodellaMemoria”, ha detto la senatri… - nicolaebasta : RT @PieraBelfanti: I ministri Speranza e Bianchi negano che le norme contengano discriminazioni. - ellellev_ : #Speranza: 'La scuola è il cuore del nostro paese e vogliamo lavorare per ridurre il più possibile la didattica a d… - butwhy5 : RT @madforfree: Imperdibile conferenza di @ProfPBianchi e @robersperanza su scuola, vaccini, green pass. Bisogna ascoltare attentamente le… -