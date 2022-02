Scontro Di Maio-Conte, il post del guru-santone Grillo getta il M5S ancora più nel caos (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb – Nello Scontro tra Di Maio e Conte in un M5S sempre più nel caos interviene Beppe Grillo, con un post da guru-santone che getta benzina sul fuoco. In un intervento pubblicato sul suo blog, dal titolo Cupio dissolvi, il fondatore e garante invita il Movimento a rispettare ruoli e funzioni e quindi a parlare con una sola voce. Quella del leader votato dagli iscritti, vale a dire Giuseppe Conte. E’ questo, secondo l’interpretazione “autentica” di Grillo, come riportato da fonti a lui vicine, il senso del post in cui, rimessi i panni dell’elevato (con tanto di foto dal film Cercasi Gesù), il comico genovese chiama ad una ricomposizione dello Scontro interno al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb – Nellotra Diin un M5S sempre più nelinterviene Beppe, con undachebenzina sul fuoco. In un intervento pubblicato sul suo blog, dal titolo Cupio dissolvi, il fondatore e garante invita il Movimento a rispettare ruoli e funzioni e quindi a parlare con una sola voce. Quella del leader votato dagli iscritti, vale a dire Giuseppe. E’ questo, secondo l’interpretazione “autentica” di, come riportato da fonti a lui vicine, il senso delin cui, rimessi i panni dell’elevato (con tanto di foto dal film Cercasi Gesù), il comico genovese chiama ad una ricomposizione dellointerno al ...

