Sanremo 2022 | “Un bel piatto di pasta 2 ore prima dell’esibizione” | i consigli e i cibi da evitare per avere una voce perfetta al Festival

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) È iniziatoe, come è noto negli ambienti artistici, riti scaramantici e superstizioni varie sono diffusi per tentare di trovare calma, tranquillità e provare a esprimere la performance canora migliore. Ma a parte gli aspetti più irrazionali, ben più efficaci sono i vari stratagemmi e rimedi che si possono utilizzare per la salute delle corde vocali, a partire da regole di prevenzione. Anche perché in questo periodo invernale le corde vocali dei cantanti, specie professionisti come quelli che in questi giorni si stanno cimentando nella gara di, possono essere minacciate da agenti esterni. Consideriamo poi che utilizzare le corde vocali come strumento di lavoro sottopone queste strutture a prestazioni intense e prolungate e quindi logoranti. “La corretta tecnica vocale (l’arte di emettere suoni gradevoli senza sforzo apparente) aiuta ...