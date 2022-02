Sanremo 2022, Mahmood top trender su Twitter: analisi I.D./Adnkronos (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – 1.4 milioni di volte la menzione dell’hashtag #Sanremo2022 in rete in meno di 24 ore dall’inizio della prima serata del Festival di Sanremo. E’ l’analisi della rete prodotta da Identità Digitale per Adnkronos. Il sentiment è positivo per il 25% e solo il 13% è negativo. I cantanti più citati sulla rete sul teatro dell’Ariston sono i Maneskin con circa 20 mila citazioni correlato all’hashtag del festival ed un sentiment positivo del 40%, Mamhod, Blanco, Achille Lauro, Amadeus e Fiorello. Il pubblico social del festival è per il 60% donna e 40% uomo e la fascia di età più attiva sui social è quella tra i 25/34 per il 47% e 18/24 per il 43%. Un pubblico giovanissimo che ha fatto volare le tendenze anche di Twitter portando i Maneskin al top influencer ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) () – 1.4 milioni di volte la menzione dell’hashtag #in rete in meno di 24 ore dall’inizio della prima serata del Festival di. E’ l’della rete prodotta da Identità Digitale per. Il sentiment è positivo per il 25% e solo il 13% è negativo. I cantanti più citati sulla rete sul teatro dell’Ariston sono i Maneskin con circa 20 mila citazioni correlato all’hashtag del festival ed un sentiment positivo del 40%, Mamhod, Blanco, Achille Lauro, Amadeus e Fiorello. Il pubblico social del festival è per il 60% donna e 40% uomo e la fascia di età più attiva sui social è quella tra i 25/34 per il 47% e 18/24 per il 43%. Un pubblico giovanissimo che ha fatto volare le tendenze anche diportando i Maneskin al top influencer ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - OberonKamisky : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… - _Dreamer_94 : RT @teamsalemioff: ?? É online la prima pillola di Sanremo limited edition 2022 correte a vederla ?? -