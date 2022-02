Sanremo 2022, Emma: “Voglio vincere solo per indossare le mutande dorate all’Eurovision” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Vorrei vincere solo per indossare le mutande dorate all’Eurovision“. Titola così l’intervista de Il Messaggero a Emma Marrone, a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2022. La cantante salentina, che salirà sul palco dell’Ariston questa sera 2 febbraio con il brano ‘Ogni volta è così’, ha infatti fatto riferimento ad una vecchia polemica. Ovvero a quando, nel 2014, si esibì a Copenaghen sulle note di ‘La mia città‘ classificandosi solo 21esima. In quell’occasione si esibì con un vestito bianco e oro che si alzò quando la cantante si mise in ginocchio sul palco. Gli shorts dorati – o “le mutande” come le ha definite lei stessa – fecero scalpore. Ne aveva parlato anche in un’intervista del 4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Vorreiperle“. Titola così l’intervista de Il Messaggero aMarrone, a poche ore dall’inizio del Festival di. La cantante salentina, che salirà sul palco dell’Ariston questa sera 2 febbraio con il brano ‘Ogni volta è così’, ha infatti fatto riferimento ad una vecchia polemica. Ovvero a quando, nel 2014, si esibì a Copenaghen sulle note di ‘La mia città‘ classificandosi21esima. In quell’occasione si esibì con un vestito bianco e oro che si alzò quando la cantante si mise in ginocchio sul palco. Gli shorts dorati – o “le” come le ha definite lei stessa – fecero scalpore. Ne aveva parlato anche in un’intervista del 4 ...

