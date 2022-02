Sanremo 2022, Emma Marrone in lacrime sul palco: il motivo straziante (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Emma Marrone torna al Festival di Sanremo dopo diversi anni: il suo arrivo sul Teatro Ariston spiazza tutti Emma Marrone è tornata al Festival di Sanremo, la competizione italiana che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022)torna al Festival didopo diversi anni: il suo arrivo sul Teatro Ariston spiazza tuttiè tornata al Festival di, la competizione italiana che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - verdesmeraldo : RT @sostengoi40: A Sanremo se non sei vaccinati puoi cantare, in posta non puoi ritirare la pensione. - tempoweb : Il maratoneta #GianniMorandi non si ferma mai, corre pure a #Sanremo2022 VIDEO #festivaldisanremo2022… -