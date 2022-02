Sanremo 2022, conferenza stampa seconda serata: la scaletta e gli ospiti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si terrà questa sera la seconda puntata di Sanremo 2022. Dopo il successo di ieri, ci sono grandi aspettative per il secondo appuntamento con la kermesse canora. Durante la conferenza stampa che si è tenuta poco fa sono stati ufficializzati gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston tra poche ore: Avremo due fulcri: Laura Pausini e Checco Zalone. Poi Gaia Girace e Margherita Mazzucco de L’Amica Geniale. Poi lanceremo un contest tra i due inni in lizza per rappresentare le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Saranno con noi Arisa e Malika Ayane. Luca Argentero non sarà con noi per un problema famigliare. Sulla Costa Toscana canterà Ermal Meta. A seguire, invece, l’ordine di esibizione per gli artisti che presenteranno il loro brano questa sera: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si terrà questa sera lapuntata di. Dopo il successo di ieri, ci sono grandi aspettative per il secondo appuntamento con la kermesse canora. Durante lache si è tenuta poco fa sono stati ufficializzati gliche saliranno sul palco dell’Ariston tra poche ore: Avremo due fulcri: Laura Pausini e Checco Zalone. Poi Gaia Girace e Margherita Mazzucco de L’Amica Geniale. Poi lanceremo un contest tra i due inni in lizza per rappresentare le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Saranno con noi Arisa e Malika Ayane. Luca Argentero non sarà con noi per un problema famigliare. Sulla Costa Toscana canterà Ermal Meta. A seguire, invece, l’ordine di esibizione per gli artisti che presenteranno il loro brano questa sera: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le ...

