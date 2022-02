Reddito di cittadinanza tagliato agli invalidi che hanno avuto un aumento della pensione | “Riducono un diritto conquistato con fatica”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) To deldia partire da fine gennaio per le persone chericevuto l’dità, incremento stabilito dalla sentenza n.152/2020Corte Costituzionale. È quanto denunciano le due principali Federazioni nazionali, Fand e Fish, che tutelano i diritti delle persone con disabilità. Sul versamento delrelativo al mese di gennaio l’Inps ha applicato decurtazioni, in alcuni casi anche azzeramenti, alle persone disabili chealla maggiorazionedità con un limite massimo di integrazione di 368 euro. “L’Inps nella ricarica ...

Oltre alla conferma del pagamento anticipato delle pensioni di febbraio e marzo 2022 , sono in arrivo i pagamenti deldi(con delle novità), gli assegni di disoccupazione Naspi e ...Ed è qui che dovrà entrare in gioco Draghi non solo perché nella legge di Bilancio ha modificato ildilegandolo all'attivazione dei percettori verso una ricerca di occupazione, ...Taglio del Reddito di cittadinanza a partire da fine gennaio per le persone che hanno ricevuto l’aumento della pensione di invalidità, incremento stabilito dalla sentenza n.152/2020 della Corte ...Ciò vale per i percettori del reddito di cittadinanza che ricevono aiuti con cadenza mensile se rientrano in fasce reddituali basse. Sebbene conviene sottolineare che molti contribuenti riescono ad ...