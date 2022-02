Quanto ci prende Phil la marmotta? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un gruppo di ricercatori annoiati dalla pandemia ha studiato le previsioni nel Giorno della marmotta di diversi roditori: non ne escono benissimo Leggi su ilpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un gruppo di ricercatori annoiati dalla pandemia ha studiato le previsioni nel Giorno delladi diversi roditori: non ne escono benissimo

Advertising

EEvienia : RT @ilpost: Quanto ci prende Phil la marmotta? - ilpost : Quanto ci prende Phil la marmotta? - businessonlinei : Quanto si guadagna di più se si lavora in un giorno festivo nel 2022 Calcolo ed esempi - majorasinferno : @Saitwoooooo Ho rigiocato la versione per PC l'anno scorso, tbh non so quanto sia diversa da quella per psx, ma non… - davide_tolla : @kolemicos @Quirinale Per quanto possa essere dispiaciuto per la faccenda (auguro all'uomo di rimettersi presto) bi… -