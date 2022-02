Primavera in campo per la sfida contro la Spal: un ospite a sorpresa presente sugli spalti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Napoli e Spal sono in campo per la gara di campionato Primavera 1. Gli azzurrini sono alla ricerca di punti preziosi per la classifica dopo il successo ottenuto sul campo del Genoa. La notizia però è la presenza di Marco Domenichini sugli Spalti del Piccolo. Il vice allenatore di Luciano Spalletti segue con attenzione la partita degli azzurrini, probabilmente per tenere d’occhio qualche possibile giovane in proiezione futura. Alla presenza dell’allenatore in seconda azzurro ha risposto con un gol Tony Cioffi! Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Napoli esono inper la gara di campionato1. Gli azzurrini sono alla ricerca di punti preziosi per la classifica dopo il successo ottenuto suldel Genoa. La notizia però è la presenza di Marco Domenichiniti del Piccolo. Il vice allenatore di Lucianoletti segue con attenzione la partita degli azzurrini, probabilmente per tenere d’occhio qualche possibile giovane in proiezione futura. Alla presenza dell’allenatore in seconda azzurro ha risposto con un gol Tony Cioffi!

