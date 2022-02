Postepay | brutta sorpresa per tutti i clienti | arriva il temuto aumento

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un bruttoè pronto a colpiredi. Infatti Poste Italiane è pronto a lanciare la stangata per gli utenti: i dettagli. Nuova batosta pergli italiani in possesso di una. Infatti Poste Italiane ha deciso di lanciare laper: andiamo quindi a vedere L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Postepay brutta

Inews24

...Morvillo e Andrea Ceresia utilizzavano per i pagamenti della tabaccheria alcune carte, a ... Ha poi riferito il teste Galatolo che il Lo Iacono il 21 giugno 2015 aveva subito unarapina ...... a partire dallo scorso 13 dicembre molti clienti di Poste Italiane si ritrovano a dover fare i conti con unasorpresa. Quest'ultima riguarda in particolar modo i titolari di carta...C’è una brutta notizia quest’anno per tutti i clienti Postepay che hanno una carta di debito attiva. Quest’ultimi saranno soggetti ad un aumento del canone annuo e precisamente saranno colpiti i ...Uno a cui stare molto attenti è l’avvicinamento fraudolento di un POS in luoghi affollati alla nostra carta. Ma oggi tante cose stanno cambiando per la carta gialla ed è meglio vederle analiticamente ...