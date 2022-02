Pierpaolo Pretelli stupisce i fan con l’esilarante parodia del gesto di Achille Lauro (VIDEO) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pierpaolo Pretelli delizia i suoi fan con un’esilarante parodia del gesto di Achille Lauro sul palco di Sanremo: ecco il VIDEO L’amato showman Pierpaolo Pretelli ha sorpreso tutti i suoi follower sui social con un’incantevole imitazione. Ieri sera ad inaugurare la prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, il cantante Achille Lauro si è presentato sul palco dell’Ariston a dorso nudo in gara con il singolo intitolato “Domenica”, al termine della sua esibizione Lauro ha scelto di auto-battezzato in diretta sul palco. Nelle ultime ore è scattata una polemica sul gesto di Achille e non sono mancate le tante parodie. Una in particolar modo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)delizia i suoi fan con un’esilarantedeldisul palco di Sanremo: ecco ilL’amato showmanha sorpreso tutti i suoi follower sui social con un’incantevole imitazione. Ieri sera ad inaugurare la prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, il cantantesi è presentato sul palco dell’Ariston a dorso nudo in gara con il singolo intitolato “Domenica”, al termine della sua esibizioneha scelto di auto-battezzato in diretta sul palco. Nelle ultime ore è scattata una polemica suldie non sono mancate le tante parodie. Una in particolar modo ...

fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - 361_magazine : - Blackrebelsoul_ : RT @sassysince1993: Qui per ribadire, ancora una volta, che Pierpaolo Pretelli non ve lo meritate. #prelemi - sassysince1993 : Qui per ribadire, ancora una volta, che Pierpaolo Pretelli non ve lo meritate. #prelemi - AndreaScheniniA : I Grandi Amori?Pierpaolo Pretelli ??Stella una sola ce n'è!. Un Grande Uomo Speciale con la U MAIUSCOLA Che Si Div… -