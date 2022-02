Ordigno esplode in un cassonetto | coinvolti auto e furgone | danni e paura nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVolla (Na) –: danneggiati un’e unin sosta in strada. È accaduto la scorsa notte a Volla (Napoli), nella zona di prima traversa Pietro Nenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre del Greco, che hanno potuto constatare come l’fosse stato posizionato all’interno di undei rifiuti. Oltre ai due mezzi, risultano danneggiate dalla deflagrazione anche le vetrate di alcuni edifici posti a poca distanza dal contenitore. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e provare a dare un volto e un nome agliri del gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.