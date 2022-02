Nuovo decreto Covid febbraio 2022, ecco cosa si decide (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sarà il Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2022 a definire le regole del Nuovo decreto Covid. Si prevede, in particolare, un aggiornamento delle disposizioni sulla base di quella che è la situazione epidemiologica in Italia e sulla necessità di tarare le disposizioni in base alle circostanze che sono evidentemente diverse rispetto a quelle di qualche settimana fa. I temi che saranno oggetto di attenzione saranno: scuola e regole per la quarantena durata Green Pass dopo terza dose novità sul fronte colore regioni Nuovo decreto Covid: cambiamenti per la scuola in vista Sulla scuola si attendono regole relative alla Dad che possano contribuire a semplificare la lettura della situazioni. Si ipotizza che possa essere eliminata la didattica a ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sarà il Consiglio dei Ministri del 2a definire le regole del. Si prevede, in particolare, un aggiornamento delle disposizioni sulla base di quella che è la situazione epidemiologica in Italia e sulla necessità di tarare le disposizioni in base alle circostanze che sono evidentemente diverse rispetto a quelle di qualche settimana fa. I temi che saranno oggetto di attenzione saranno: scuola e regole per la quarantena durata Green Pass dopo terza dose novità sul fronte colore regioni: cambiamenti per la scuola in vista Sulla scuola si attendono regole relative alla Dad che possano contribuire a semplificare la lettura della situazioni. Si ipotizza che possa essere eliminata la didattica a ...

Advertising

Corriere : Il green pass per vaccinati e guariti con 3 dosi sarà illimitato: il nuovo decreto Covid - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid, il Cdm valuterà la durata illimitata del green pass per chi ha il booster. Poi le regole sulla… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Così oggi cambieranno le regole su #scuola e Covid - GiovanniTarchi : RT @LucaGoria79: sta succedendo una cosa gravissima: nel nuovo decreto il governo vuole far si che il #greenpass ottenuto con la #terzados… - ippolito923 : RT @LucaGoria79: sta succedendo una cosa gravissima: nel nuovo decreto il governo vuole far si che il #greenpass ottenuto con la #terzados… -