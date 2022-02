No-Vax Paolo Romeo: ”I vaccini sono fatti con feti abortiti”. Muore di Covid a 51 anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Genova. Le sue posizioni in materia religiosa potevano certamente definirsi ultra-conservatrici. Troppo conservatrici, forse, anche per la stessa Chiesa Cattolica, che era comunque al corrente delle sue idee e continuava a tollerarle. Infatti mentre il restante mondo ecclesiastico ligure, così come la Chiesa in generale, continuava a ritenere il vaccino una soluzione moralmente lecita, il suo punto di vista non è cambiato nel tempo. Continuava a sostenere che i vaccini contro il Covid fossero fatti di cellule ”derivate da feti abortiti” e che, di conseguenza, aveva deciso di non vaccinarsi perché atto profondamente immorale. Il Parroco Romeo era un No Vax convinto, aveva le sue idee. A 51 anni ha contratto il Covid che non gli ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Genova. Le sue posizioni in materia religiosa potevano certamente definirsi ultra-conservatrici. Troppo conservatrici, forse, anche per la stessa Chiesa Cattolica, che era comunque al corrente delle sue idee e continuava a tollerarle. Inmentre il restante mondo ecclesiastico ligure, così come la Chiesa in generale, continuava a ritenere il vaccino una soluzione moralmente lecita, il suo punto di vista non è cambiato nel tempo. Continuava a sostenere che icontro ilfosserodi cellule ”derivate da” e che, di conseguenza, aveva deciso di non vaccinarsi perché atto profondamente immorale. Il Parrocoera un No Vax convinto, aveva le sue idee. A 51ha contratto ilche non gli ha ...

