Makari | dov’è stata girata la serie e qual è il significato del titolo?

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prenderà il via lunedì 7 febbraio la seconda stagione di, laTV basata sui libri di Gaetano Savatteri e diretta da Michele Soavi che ha riscosso un certo apprezzamento nella prima stagione. La conferma è arrivata ieri sera dal protagonista di, Claudio Gioè, ospite del Festival di Sanremo. Gioè interpreta Saverio Lamanna, un ex giornalista che diventa detective nel suo paese in Sicilia. Oltre a Gioè, nella seconda stagione tornano anche Peppe Piccionello, interpretato da Domenico Centamore, e la studentessa Suleima Lync – amata da Saverio – i cui panni sono invece indossati da Ester Pantano. La maggior parte delle scene dellatvnel bellissimo borgo siciliano di Macari, sul pendio che si affaccia sul golfo omonimo, a poca ...