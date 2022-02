LIVE – Fidelis Andria-Catania 1-0, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alle 14:30 di mercoledì 2 febbraio spazio a Fidelis Andria-Catania. Le due squadre scenderanno in campo per la partita valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Come finirà? Sportface.it vi terrà aggiornati con una DIRETTA in tempo reale e poi la cronaca a fine gara. Si parte alle 14:30 per questa sfida che vedrà di fronte la diciottesima e la tredicesima classificata. Nessuno vuole essere trascinato nel vortice salvezza ma servono i tre punti. AGGIORNA LA DIRETTA Fidelis Andria-Catania 1-0 (6? Risolo) 41?- Ammonito Moro per intervento scomposto su Riggio! 39?- Russotto ruba palla e parte in contropiede. Palla per Moro dentro l’area che però fa fallo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alle 14:30 di mercoledì 2 febbraio spazio a. Le due squadre scenderanno in campo per la partita valida per la ventunesima giornata delC di. Come finirà? Sportface.it vi terrà aggiornati con unain tempo reale e poi la cronaca a fine gara. Si parte alle 14:30 per questa sfida che vedrà di fronte la diciottesima e la tredicesima classificata. Nessuno vuole essere trascinato nel vortice salvezza ma servono i tre punti. AGGIORNA LA1-0 (6? Risolo) 41?- Ammonito Moro per intervento scomposto su Riggio! 39?- Russotto ruba palla e parte in contropiede. Palla per Moro dentro l’area che però fa fallo ...

