Iva Zanicchi, chi è l'ex marito Antonio Ansoldi: "Non dovevo sposarlo"

Italiana, classe 1940, Iva Zanicchi per le sue doti canore si è guadagnata presto il soprannome di Aquila di Ligonchio e nel tempo è riuscita a costruirsi anche una brillante carriera come personaggio televisivo. Amata da grandi e piccini, la cantante emiliana vanta alle sue spalle tanti successi personali ma anche un matrimonio finito con Antonio Ansoldi meglio noto con il nome di Tonino. Antonio Ansoldi è nato a Taranto nel 1934 e che suo padre era Giovanni Battista Ansoldi, noto imprenditore e produttore discografico italiano nonché fondatore della casa discografica Ri-Fi. Tonino è scomparso nel settembre del 2020 ed aveva due sorelle, Nicoletta e Chiara nate dal matrimonio fra sua madre Ines e Ansoldi (celebrato nel 1948). Per quanto riguarda invece la sfera ...

