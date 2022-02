Grande fratello vip, Kabir Bedi una furia: “Soleil e Alex sono due …” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La storia di Alex Belli e Soleil Sorge che vede anche l’influenza della moglie Delia Duran sembra che stia davvero stancando tutti quanti. E’ da circa cinque mesi che puntata dopo puntata non si fa altro che parlare di questo triangolo amoroso nato all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che in tanti abbiano chiesto a gran voce di non voler più sentirne parlare. Ebbene, sembra proprio che nel daytime andato in onda nelle scorse ore, anche un gieffino che fino ad oggi era stato piuttosto lontano da questa vicenda, abbia voluto dire la sua. Si tratta di Kabir Bedi, l’attore indiano che da diverse settimane fa parte del reality di Canale 5. Ma cosa ha dichiarato il protagonista di Sandokan? Grande fratello vip, Kabir Bedi esce allo scoperto ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La storia diBelli eSorge che vede anche l’influenza della moglie Delia Duran sembra che stia davvero stancando tutti quanti. E’ da circa cinque mesi che puntata dopo puntata non si fa altro che parlare di questo triangolo amoroso nato all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che in tanti abbiano chiesto a gran voce di non voler più sentirne parlare. Ebbene, sembra proprio che nel daytime andato in onda nelle scorse ore, anche un gieffino che fino ad oggi era stato piuttosto lontano da questa vicenda, abbia voluto dire la sua. Si tratta di, l’attore indiano che da diverse settimane fa parte del reality di Canale 5. Ma cosa ha dichiarato il protagonista di Sandokan?vip,esce allo scoperto ...

