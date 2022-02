Ferrari - Maranello non conosce crisi: nel 2021 risultati record (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuovi record per il bilancio della Ferrari: la Casa di Maranello ha chiuso il 2021 con risultati ai massimi storici e in crescita a doppia cifra anche rispetto ai livelli pre-Covid. La Via Emilia non sembra conoscere la crisi che sta affliggendo l'intero settore automobilistico a livello globale, tra difficoltà di approvvigionamento, rincaro delle materie prime, calo della domanda, problematiche logistiche o carenze di semiconduttori. Consegne ai massimi. Le consegne, per esempio, sono cresciute del 22,3% sul 2020 e del 10,1% sul 2019 arrivando a superare le 11 mila unità (11.155 per la precisione), grazie in particolare ai risultati in Asia e ai modelli a 8 cilindri. Le vendite delle V8 sono aumentate del 34,6%, più che compensando il calo del 16,1% ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuoviper il bilancio della: la Casa diha chiuso ilconai massimi storici e in crescita a doppia cifra anche rispetto ai livelli pre-Covid. La Via Emilia non sembrare lache sta affliggendo l'intero settore automobilistico a livello globale, tra difficoltà di approvvigionamento, rincaro delle materie prime, calo della domanda, problematiche logistiche o carenze di semiconduttori. Consegne ai massimi. Le consegne, per esempio, sono cresciute del 22,3% sul 2020 e del 10,1% sul 2019 arrivando a superare le 11 mila unità (11.155 per la precisione), grazie in particolare aiin Asia e ai modelli a 8 cilindri. Le vendite delle V8 sono aumentate del 34,6%, più che compensando il calo del 16,1% ...

