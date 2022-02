Ducati Pramac | ecco il video della presentazione delle moto

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) È stata un’annata diGP, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona partestagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo puntocontesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondiale piloti con pieno merito. È stato l’annorestrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudiniclasse reginadue ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda viventecategoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, il Team Ducati Pramac presenta la moto 2022: la diretta streaming #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - zephyr_scarletR : RT @gponedotcom: Un blue tutto francese che fa felice Johann sulle Ducati GP22 del Pramac Racing per questa stagione. Il francese punta al… - gponedotcom : Un blue tutto francese che fa felice Johann sulle Ducati GP22 del Pramac Racing per questa stagione. Il francese pu… - LiveGPit : #MotoGP Pramac Racing apre la sua stagione 2022 svelando le livree delle Ducati di Jorge Martin e Johann Zarco - dianatamantini : MOTOGP - Pramac Racing apre ufficialmente la sua stagione MotoGP 2022. Ecco le livree delle Ducati di Jorge Martín… -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati Pramac

Dopo i dettagli della nuovadel team ufficiale, ecco quelli del team satellite: è iniziato ufficialmente il 2022 di, presentate le moto con cui Johann Zarco e Jorge Martín affronteranno la nuova stagione. Questo ......del teamFactory assieme a Jack Miller . Il team di Borgo Panigale quest'anno ha davvero esagerato, dato che vedrà ai nastri di partenza ben 8 moto, con alcune novità. Non nel teamdove ...la squadra Pramac è pronta a mostrarsi (ecco le date delle altre presentazioni) La data scelta è quella odierna, 2.2.2022, e i due piloti Johann Zarco e Jorge Martin sveleranno le due Ducati ...Pramac Racing Team MotoGP 2022 – Il Team Pramac si appresta a disputare la sua ventunesima stagione consecutiva in MotoGP. In sella alle Ducati Desmosedici i confermati Johann Zarco e Jorge Martin.