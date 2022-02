Delia Duran candidata alla finale del GF Vip, sul web scoppia il caos: cosa ci sarebbe dietro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come tutti i telespettatori hanno avuto modo di vedere, Durante la puntata di ieri del GF Vip, Delia Duran è stata designata dal pubblico come candidata alla finale. Tutti sono rimasti spiazzati da questa decisione, lo stesso conduttore. Ad ogni modo, i commenti del presentatore, delle due opinioniste e dei vari fanclub hanno dato una L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come tutti i telespettatori hanno avuto modo di vedere,te la puntata di ieri del GF Vip,è stata designata dal pubblico come. Tutti sono rimasti spiazzati da questa decisione, lo stesso conduttore. Ad ogni modo, i commenti del presentatore, delle due opinioniste e dei vari fanclub hanno dato una L'articolo proviene da KontroKultura.

