Debutterà a febbraio in occasione di San Valentino | un progetto che celebra la forza femminile nell’era pandemica e la bellezza timeless della natura e dell’arte

Si chiama Krimrose il nuovo brand di gioielli ideato da Cristiana Cavalli. Il progetto Made in Italy dell'imprenditrice e figlia dello stilista Roberto Cavalli mette al centro della propria mission la positività e la forza femminile, che diventano simbolo di rinascita personale e creativa nella difficile era pandemica. Il nome stesso, Krimrose, deriva dal Primrose, primula, che rimanda alla primavera, stagione del risveglio e della leggerezza, dei nuovi inizi e del rinnovamento. Valori che si legano a doppio filo all'estetica e alla bellezza timeless della natura e dell'arte. Il brand vuole essere uno stimolo per tutte quelle donne intraprendenti, globetrotter e self confident, che non si fermano ...

Ultime Notizie dalla rete : Debutterà febbraio Star Trek: Sezione 31 - gli Ultimi Aggiornamenti sulla Serie TV A febbraio 2021, Kurtzman ha affermato che lo spettacolo era ancora in lavorazione - anche se ... Picard , che tornerà a marzo con la seconda stagione ; Star Trek: Strange New Worlds , che debutterà a ...

Tutti gli spot pubblicitari di Sanremo 2022 Dopo il promo di Ennio , l'atteso docu - film di Giuseppe Tornatore dedicato a Ennio Morricone che debutterà nelle sale il 17 febbraio, la prima carrellata di spot pubblicitari di Sanremo 2022 ...

