Covid e scuola, nuove regole su Dad e quarantene. Draghi: "Riaprire il Paese" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) nuove regole anti Covid per le quarantene e la Dad a scuola, sul tavolo del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. "I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese", ha detto il premier Mario Draghi, citato dall'Ansa. "Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo Governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo". scuola, si cambia "Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell'evidenza scientifica, e continuando a seguire l'andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle ...

