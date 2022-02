Cosa c’è dietro il gennaio nero delle crypto

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il nuovo anno ha portato al mercato azionario americano la peggior performance iniziale dai tempi della crisi finanziaria, scrive il Financial Times: al’indice S&P 500 è calato del 5,3%. Avrebbe raggiunto il nadir storico, non fosse stato per una ripresa del 4% all’ultimo secondo. Per gli analisti è colpa del rialzo dei tassi d’interesse all’orizzonte, dei guadagni in calograndi corporazioni, di Omicron e della crisi geopolitica in Ucraina. Il triplice schiaffo ha fatto particolarmente male al settore tecnologico, il fiore all’occhiello dell’industria americana: l’indice Nasdaq Composite, che raccoglie le aziende tech più importanti, è sceso del 9%, un dato che non si vedeva dal novembre di crisi del 2008. L’impatto ha riverberato pesantemente sul mercatocriptovalute, dimagrito di 500 miliardi di dollari nel ...