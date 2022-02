Conversando con Edward Snowden – idee per la democrazia | “Il progresso nasce sempre dal rovesciamento di un sistema obsoleto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Vigilia di Natale 2016. Mentre negli USA il neoeletto Presidente Donald Trump sta per insediarsi ufficialmente alla Casa Bianca, a Mosca va in scena un dialogo inedito sul futuro della. Ad animarlo sono tre simboli della lotta per i diritti e le libertà civili: l’ex informatico CIA-NSA, l’avvocato e docente di Harvard Lawrence Lessig e la parlamentare Birgitta Jónsdóttir, fondatrice del Partito Pirata islandese. “Un geek, una poetessa e un avvocato che dibattono sul futuro della. Cosa avranno da dirsi?”. Il geek in questione si chiama, ex dipendente CIA-NSA costretto all’esilio in Russia dopo aver rivelato le pratiche di sorveglianza digitale di massa del governo USA. Le suelo hanno reso apolide, ma non isolato. ...