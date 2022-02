Consigli fantacalcio | i ballottaggi delle 20 squadre di Serie A

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continuiamo la nostra rubrica deiper ilcon i20diA. La stagione 2021/2022 sarà ricca di impegni per quasi tutte ledel campionato quindi, in ottica, è bene tenere sott’occhio ipiù frequenti e magari coprirsi prendendocoppie all’asta. Iniziamo dalla squadra che più ci ha tenuti col fiato sospeso nelle ultime stagioni: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi è sicuramente quello che riesce a mettere più in difficoltà tutti i fantallenatori cambiando la formazione di partita in partita. Ormai tutti i giocatori della rosa nerazzurra possono essere considerati e presi come titolari ma occhio ad alcuni ...