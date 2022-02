Come nascono i complottismi e perché hanno (spesso) a che fare con la stupidità (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le teorie del complotto immaginano che dietro la realtà e i fatti storici si nascondano sempre delle trame occulte, o dei piani stabiliti dalle volontà distorte di politici e potenti. Secondo la visione dei complottismi, l’uomo è costantemente ingannato. Tante verità storiche sono menzogne: gli astronauti non sono mai arrivati sulla Luna, il Covid-19 è un virus creato per controllare la popolazione, la terra è piatta e Kennedy è stato ucciso dai servizi segreti. Ma non è tutto… I complotti sono una conveniente semplificazione per raccontare e cercare di spiegarsi tutte quelle realtà che sfuggono e non si è in grado di comprendere (wikipedia) – curiosauro.itI complottismi, Come nascono e Come si diffondono Il successo delle teorie del complotto è di certo legato all’universo incontrollabile di internet ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le teorie del complotto immaginano che dietro la realtà e i fatti storici si nascondano sempre delle trame occulte, o dei piani stabiliti dalle volontà distorte di politici e potenti. Secondo la visione dei, l’uomo è costantemente ingannato. Tante verità storiche sono menzogne: gli astronauti non sono mai arrivati sulla Luna, il Covid-19 è un virus creato per controllare la popolazione, la terra è piatta e Kennedy è stato ucciso dai servizi segreti. Ma non è tutto… I complotti sono una conveniente semplificazione per raccontare e cercare di spiegarsi tutte quelle realtà che sfuggono e non si è in grado di comprendere (wikipedia) – curiosauro.itIsi diffondono Il successo delle teorie del complotto è di certo legato all’universo incontrollabile di internet ...

