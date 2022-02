Come investire bene i propri soldi? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nasce una nuova web serie per spiegare l'ABC dell'educazione finanziaria. E qui Mario Nava, direttore generale alla Direzione per le Riforme della Commissione europea, dà qualche consiglio su investimenti e gestione dei soldi Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nasce una nuova web serie per spiegare l'ABC dell'educazione finanziaria. E qui Mario Nava, direttore generale alla Direzione per le Riforme della Commissione europea, dà qualche consiglio su investimenti e gestione dei

Ultime Notizie dalla rete : Come investire Soros: Cina minaccia la 'società aperta'. Rotschilds scaricano Xi? Ha invitato gli stranieri a investire in Cina, e questo ha portato a un periodo di crescita ... Alla celebrazione del centenario del PCC era vestito come Mao mentre il resto del pubblico indossava abiti ...

Il cdx è ancora maggioranza? Molto, dunque, dipende da fattori cui si collega l'interrogativo, come il destino dei pentastellati ...su gomma Luigi Berlusconi ha convinto soci eccellenti riuniti in un club deal a investire nella ...

Come investire bene i propri soldi? Vanity Fair Italia Come investire bene i propri soldi? Nasce una nuova web serie per spiegare l'ABC dell'educazione finanziaria. E qui Mario Nava, direttore generale alla Direzione per le Riforme della Commissione europea, dà qualche consiglio su investim ...

Superbonus, l'ira di Ance Puglia: 'Basta cambiare le regole in corsa, gli investimenti non si fanno al buio' Regole sempre equivoche, cambiate in corso d'opera: ma come si fa a investire così?'. A chiederlo è Nicola Bonerba , presidente di Ance Puglia, costola regionale dell'Associazione Nazionale Costruttor ...

