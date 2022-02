Candelora | significato e cosa si festeggia il 2 febbraio

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Amata dalla tradizione popolare, lacade il 2. È la ricorrenza che prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese, un rito che simboleggia la luce e l'uscita dalle tenebre cioè dall’inverno, passaggio molto importante soprattutto nelle civiltà rurali. E proprio per questo sono nati molti proverbi cheno l’avvicinarsi dell’attesissima stagione più mite, per citarne uno su tutti, in Veneto si dice: “Quando vien lade l'inverno semo fora, ma se piove o tira vento ne l'inverno semo drento".