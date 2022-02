Calciomercato: Salernitana. Ufficiale l'acquisto di Perotti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'argentino, ex Roma e Genoa, era svincolato: accordo fino a giugno SALERNO - La Salernitana ha ufficializzato di "aver raggiunto l'accordo con l'attaccante classe '88 Diego Perotti. Il calciatore si ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'argentino, ex Roma e Genoa, era svincolato: accordo fino a giugno SALERNO - Laha ufficializzato di "aver raggiunto l'accordo con l'attaccante classe '88 Diego. Il calciatore si ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Salernitana, ufficiale l'arrivo di #Perotti - GiovaAlbanese : #Ihattaren all'#Ajax è ufficiale, #Dragusin in arrivo alla #Salernitana: entrambi in prestito dalla #Juventus ? #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Per la difesa in arrivo #Dragusin della @juventusfc (quest'anno già in prestito… - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: La #Salernitana ha ufficializzato l'ultimo colpo di #calciomercato si tratta dell'ex #Roma Diego #Perotti - Fantacalcio : UFFICIALE - Calciomercato Salernitana, ecco Perotti: quotazione e ruolo al Fantacalcio -