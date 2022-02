Calciomercato, Muntari torna in campo a 37 anni. Perotti di nuovo in Serie A, la clausola di Aubameyang (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sulley Muntari torna a giocare a 37 anni, dopo il ritiro del 2019. Il centrocampista ha infatti trovato l’accordo a breve termine con i campioni della Premier League ghanese, ovvero gli Hearts of Oak. L’intesa prevede un anno di contratto con opzione per il successivo, molto dipenderà dai risultati ma soprattutto dalla condizione fisica dell’ex Milan. Muntari si sta allenando con il club già da diverse settimane con l’obiettivo di rientrare subito in forma, dopo i primi allenamenti ha già impressionato lo staff, il vero banco di prova sarà quello della partita. L’ufficialità arriverà dopo le visite mediche di rito, ma le possibilità di rivederlo in campo sono alte. torna in Serie A Diego Perotti, l’ex Roma ha firmato per la Salernitana. “L’U.S. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sulleya giocare a 37, dopo il ritiro del 2019. Il centrocampista ha infatti trovato l’accordo a breve termine con i campioni della Premier League ghanese, ovvero gli Hearts of Oak. L’intesa prevede un anno di contratto con opzione per il successivo, molto dipenderà dai risultati ma soprattutto dalla condizione fisica dell’ex Milan.si sta allenando con il club già da diverse settimane con l’obiettivo di rientrare subito in forma, dopo i primi allenamenti ha già impressionato lo staff, il vero banco di prova sarà quello della partita. L’ufficialità arriverà dopo le visite mediche di rito, ma le possibilità di rivederlo insono alte.inA Diego, l’ex Roma ha firmato per la Salernitana. “L’U.S. ...

Advertising

SkySport : Muntari, in campo dopo 3 anni: tesserato per gli Hearts of Oak in Ghana #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport… - MADkingklaus1 : RT @SkySport: Muntari, in campo dopo 3 anni: tesserato per gli Hearts of Oak in Ghana #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #Muntari #… - CalcioWeb : Il #calciomercato continua a muoversi: da #Muntari a #Perotti alla clausola di Aubameyang - inzagimatarazi9 : RT @SkySport: Muntari, in campo dopo 3 anni: tesserato per gli Hearts of Oak in Ghana #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #Muntari #… - forevaRedOrDead : RT @SkySport: Muntari, in campo dopo 3 anni: tesserato per gli Hearts of Oak in Ghana #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #Muntari #… -