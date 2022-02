Calciomercato Juventus, svolta Alex Sandro: due squadre vogliono il brasiliano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Juventus, per il mercato estivo, ha diverse situazioni da valutare; una sembra potersi risolvere con l’arrivo di due offerte. Alex Sandro è vicino alla cessione; il terzino brasiliano, risultato positivo in nazionale, è uno di quei giocatori che la Juventus non ritiene indispensabili ai fini del progetto. Sul tavolo della società stanno per arrivare due offerte per il classe 1991. Getty ImagesAlex Sandro fa parte di quei giocatori che la Juventus, nel prossimo mercato estivo, vorrebbe cercare di vendere. Il terzino brasiliano, sia per lo stipendio (sei milioni) sia per il rendimento, decisamente calato negli ultimi tempi, non sembra più essere considerato indispensabile per il futuro dei bianconeri. Delia Duran, lato B da infarto: ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La, per il mercato estivo, ha diverse situazioni da valutare; una sembra potersi risolvere con l’arrivo di due offerte.è vicino alla cessione; il terzino, risultato positivo in nazionale, è uno di quei giocatori che lanon ritiene indispensabili ai fini del progetto. Sul tavolo della società stanno per arrivare due offerte per il classe 1991. Getty Imagesfa parte di quei giocatori che la, nel prossimo mercato estivo, vorrebbe cercare di vendere. Il terzino, sia per lo stipendio (sei milioni) sia per il rendimento, decisamente calato negli ultimi tempi, non sembra più essere considerato indispensabile per il futuro dei bianconeri. Delia Duran, lato B da infarto: ...

Advertising

GiovaAlbanese : ??FINE #CALCIOMERCATO ?? #Vlahovic ? #Zakaria ? #Gatti ? #Kulusevski ?? #Bentancur ?? #Ramsey ?? ?? Col massimo rispetto… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, si chiude per #Ramsey al @RangersFC - GiovaAlbanese : Visite terminate: #Zakaria ora in sede per firmare il nuovo contratto con la #Juventus ? #calciomercato @Gazzetta_it - SkySport : Juventus, le cessioni di mercato più costose #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Juventus - infoitsport : Calciomercato Juventus, febbraio è il mese di Dybala | La situazione -