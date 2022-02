Calcio | Zakaria | ' Juve è un sogno | impressione eccezionale'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Laha rappresentato sempre unper me, ho avuto un'perché è squadra forte con qualità. Per me è un grande passo in avanti, potrò crescere": queste le prime parole da ...

Io ho la mia identità, spero di lasciare il segno come Denis". "Mi aspettavo di lasciare il Borussia M'gladbach ma non così presto. Poi è arrivata l'offerta della Juve e voluto cogliere al ...Per me è un grande passo in avanti, potrò crescere": queste le prime parole da nuovo giocatore bianconero di Denis, prelevato durante il mercato invernale dal Borussia Monchengladbach. "Non ...I paragoni si sprecano, ma Zakaria rimane con i piedi per terra. «Il mio modello? Patrick Vieira. Ma io sono Zakaria, cerco il mio stile. Pogba lo conosciamo tutti, sappiamo quello che ha fatto alla ...Così Denis Zakaria, nella prima conferenza stampa da calciatore della Juventus. "Io come Pogba? Lo conosciamo tutti e sappiamo quello che ha fatto qui. Io ho la mia identità, spero di lasciare il ...