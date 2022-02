Battlefield 2042: la Stagione Uno è stata rinviata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) DICE ha confermato che la Stagione Uno della sua ultima fatica, il recente Battlefield 2042, non uscirà nei tempi previsti, ma verrà rinviata Secondo il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, Battlefield 2042 non deve essere giudicato in tempi brevi, dato che stando alle sue parole le performance andranno crescendo e migliorando nel corso del tempo, lasciando intendere che le vendite non proprio lusinghiere non abbiano intaccato la fiducia del publisher. E proprio in fatto di lungo periodo, DICE ha definito quelli che saranno i futuri update dello shooter, anche se non tutte le notizie diffuse faranno la felicità dei giocatori sparsi per il globo. Il disappunto maggiore, difatti, è relativo alla Stagione Uno del titolo, che a dispetto di quanto promesso in ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 2 febbraio 2022) DICE ha confermato che laUno della sua ultima fatica, il recente, non uscirà nei tempi previsti, ma verràSecondo il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson,non deve essere giudicato in tempi brevi, dato che stando alle sue parole le performance andranno crescendo e migliorando nel corso del tempo, lasciando intendere che le vendite non proprio lusinghiere non abbiano intaccato la fiducia del publisher. E proprio in fatto di lungo periodo, DICE ha definito quelli che saranno i futuri update dello shooter, anche se non tutte le notizie diffuse faranno la felicità dei giocatori sparsi per il globo. Il disappunto maggiore, difatti, è relativo allaUno del titolo, che a dispetto di quanto promesso in ...

