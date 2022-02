Attenzione alle FALSE EMAIL ARUBA con oggetto : RIFIUTO DI RINNOVO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una nuova massiccia campagna di finte EMAIL ARUBA è in corso. Cogliamo l’occasione per ricordarvi di prestare sempre molta Attenzione ai messaggi di phishing, che mirano ad ottenere le vostre credenziali di accesso o svuotarvi il conto corrente. Ma veniamo al messaggio incriminato. Impariamo a riconoscere una EMAIL fraudolenta facendovi notare un semplice elemento : Passando con il mouse sopra al link vi accorgerete che il sito non è quello di ARUBA anche se leggiamo la parola ARUBA. Ricordiamo al lettore che il nome di un dominio si legge da destra verso sinistra, partendo dall’estensione che in questo caso .com. Quindi “dominio-xxx.com” è il nome a dominio e questo termina con il punto. Oltre il secondo punto si trova il sottodominio del sito che hanno chiamato ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una nuova massiccia campagna di finteè in corso. Cogliamo l’occasione per ricordarvi di prestare sempre moltaai messaggi di phishing, che mirano ad ottenere le vostre credenziali di accesso o svuotarvi il conto corrente. Ma veniamo al messaggio incriminato. Impariamo a riconoscere unafraudolenta facendovi notare un semplice elemento : Passando con il mouse sopra al link vi accorgerete che il sito non è quello dianche se leggiamo la parola. Ricordiamo al lettore che il nome di un dominio si legge da destra verso sinistra, partendo dall’estensione che in questo caso .com. Quindi “dominio-xxx.com” è il nome a dominio e questo termina con il punto. Oltre il secondo punto si trova il sottodominio del sito che hanno chiamato ...

