AEW | Brian Kendrick debutterà a Dynamite ed affronterà Jon Moxley!

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Annuncio a sorpresa in vista dell’episodio diche si terrà stanotte, assisteremo infatti al debutto di un ex WWE. Stiamo parlando di, l’ex campione di coppia aveva di recente chiesto di poter concludere la sua esperienza alla corte di Vince McMahon ed ora è libero di accasarsi dove vuole. Kedrick stava ricoprendo un ruolo dietro le quinte in quel di NXT ed ora è pronto per il suo debutto in ring in AEW ed il suo primo avversario sarà subito di altissimo profilo. Wild Things!infatti Jon Moxley, la federazione di Tony Khan ha ufficializzato l’incontro poche ore fa con un Tweet sul profilo social ufficiale della AEW. Tale annuncio ha immediatamente colpito l’attenzione dei fan che sono entusiasti dell’approdo di ...

