Virtus Bologna-Buducnost Podgorica oggi in tv | orario e diretta streaming Eurocup 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere inSegafredoVOLI, sfida valida per la dodicesima giornata del gruppo B didi basket. Dopo la sconfitta contro Ulm, le Vu Nere ospitano la formazione montenegrina per tentare l’aggancio in classifica; gli ospiti hanno perso nella scorsa giornata contro Valencia, subendo il sorpasso per il secondo posto. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di martedì 1 febbraio. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Arena, oppure insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale (CLICCA QUI PER SEGUIRE LA ...