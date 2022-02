VIDEO – L’accoglienza della comunità marocchina al Console Naji (Di martedì 1 febbraio 2022) Un pezzo di Marocco in provincia di Salerno. Ad Eboli – ed in generale nella piana del Sele – vive la più grande comunità marocchina della Campania. Tra le più numerose d’Italia. “Quello marocchino è un popolo integrato che ha trovato una storica accoglienza nella comunità ebolitana” ha detto il sindaco Mario Conte, presente in compagnia del suo vice Enzo Consalvo. Ad ascoltarlo, tra gli altri, il Console generale per il sud Italia (Sicilia esclusa) Abdelkader Naji. L’occasione è stato il convegno ‘Marocco chiama Italia’ organizzato al Museo dell’Operazione Avalanche – MOA – presieduto da Marco Botta. Manifestazione ottimamente organizzata dal medico missionario Vincenzo Mallamaci, presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’. Al tavolo anche Fatijha Chakir ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 1 febbraio 2022) Un pezzo di Marocco in provincia di Salerno. Ad Eboli – ed in generale nella piana del Sele – vive la più grandeCampania. Tra le più numerose d’Italia. “Quello marocchino è un popolo integrato che ha trovato una storica accoglienza nellaebolitana” ha detto il sindaco Mario Conte, presente in compagnia del suo vice Enzo Consalvo. Ad ascoltarlo, tra gli altri, ilgenerale per il sud Italia (Sicilia esclusa) Abdelkader. L’occasione è stato il convegno ‘Marocco chiama Italia’ organizzato al Museo dell’Operazione Avalanche – MOA – presieduto da Marco Botta. Manifestazione ottimamente organizzata dal medico missionario Vincenzo Mallamaci, presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’. Al tavolo anche Fatijha Chakir ...

