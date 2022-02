Ultimi episodi di Tandem 4 su Giallo il 1° febbraio, poi la quinta stagione in prima tv: trame e programmazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Ultimi episodi di Tandem 4 su Giallo prima di vedere la quinta stagione in prima tv. Stasera, 1° febbraio, andranno in onda l’undicesimo e il dodicesimo appuntamento con la serie crime francese. Nel primo, l’episodio 4×11 dal titolo Il villaggio abbandonato, il vicesindaco viene trovato morto nell’ufficio del sindaco. Vincent Restier era tornato dopo 25 anni di assenza in questo villaggio abbandonato nella speranza di rivitalizzarlo. L’imprenditore aveva anche sviluppato il progetto di una struttura ricreativa per ridare slancio economico al territorio. Ma il suo omicidio suona come un avvertimento. È stato ucciso per impedirgli di portare a termine il suo progetto? È davvero l’uomo che diceva di essere? Nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)di4 sudi vedere laintv. Stasera, 1°, andranno in onda l’undicesimo e il dodicesimo appuntamento con la serie crime francese. Nel primo, l’o 4×11 dal titolo Il villaggio abbandonato, il vicesindaco viene trovato morto nell’ufficio del sindaco. Vincent Restier era tornato dopo 25 anni di assenza in questo villaggio abbandonato nella speranza di rivitalizzarlo. L’imprenditore aveva anche sviluppato il progetto di una struttura ricreativa per ridare slancio economico al territorio. Ma il suo omicidio suona come un avvertimento. È stato ucciso per impedirgli di portare a termine il suo progetto? È davvero l’uomo che diceva di essere? Nel ...

