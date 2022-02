Ultime Notizie Roma del 01-02-2022 ore 17:10 (Di martedì 1 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno chi lavora allo stop dello stato di emergenza cavi dal 31 marzo afferma Andrea cotta Sottosegretario alla salute domande mi ci ha insegnato difficile fare previsioni a lungo termine mandati in questo senso sono positivi Ci auguriamo che continuino dobbiamo proseguire con le terze do ti spiega ancora costa la quarta somministrazione aggiunge la politica non ha deciso e deve attendere le considerazioni della Scienza al momento non è prevista più l’ipotesi di un greenpass senza scadenza perché ha ricevuto la terza dose costa dice è una scelta che la politica deve fare basandosi sulle indicazioni scientifiche Per quanto riguarda la scuola dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare quindi stiamo procedendo con un percorso condiviso con le regioni e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno chi lavora allo stop dello stato di emergenza cavi dal 31 marzo afferma Andrea cotta Sottosegretario alla salute domande mi ci ha insegnato difficile fare previsioni a lungo termine mandati in questo senso sono positivi Ci auguriamo che continuino dobbiamo proseguire con le terze do ti spiega ancora costa la quarta somministrazione aggiunge la politica non ha deciso e deve attendere le considerazioni della Scienza al momento non è prevista più l’ipotesi di un greenpass senza scadenza perché ha ricevuto la terza dose costa dice è una scelta che la politica deve fare basandosi sulle indicazioni scientifiche Per quanto riguarda la scuola dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare quindi stiamo procedendo con un percorso condiviso con le regioni e ...

