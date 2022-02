(Di martedì 1 febbraio 2022) Sostenibile e digitale: spesso parlando di futuro sentiamo accostare questi due aggettivi. Ma quanto è davvero sostenibile il digitale? Facciamo due calcoli. Secondo uno studio della Royal Society riportato dal World Economic Forum, le tecnologie digitali contribuirebbero alla produzione dellemondiali per una quota compresa tra l’1,4% e il 5,9% del totale. Cifre impressionanti, se si pensa che il tutto il traffico aereo internazionale è responsabile per appena il 2% del totale., un server produce fino a 5 tonnellate di CO2 Questo perché è stato calcolato che un solo server produce in un anno da 1 a 5 tonnellate di CO2 equivalente, e ogni gigabyte scambiato su Internet emette da 28 a 63 g di CO2 equivalente; mentre un sito web con 10.000 pagine viste al mese emette 211 kg di CO2 all’anno. Dunque se è vero che le tecnologie digitali ...

Advertising

Luce_news : Tim sempre più green: azzerate le emissioni di Co2 dei propri siti web - telodogratis : TIM sempre più green: raggiunta la Carbon Neutrality dei suoi siti web - gigibeltrame : TIM sempre più green: raggiunta la Carbon Neutrality dei suoi siti web #digilosofia - HDblog : TIM sempre più green: raggiunta la Carbon Neutrality dei suoi siti web - amine16738019 : @Seteta276 @Braccio982 @TIM_Official @IlKazuma Fidati con tim sono stato un mese senza internet e dicevano sempre c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tim sempre

L'attaccante nigeriano stameglio e ha gettato via simbolicamente la protezione in carbonio ... Rajeev Ram - Jaimee Fourlis, Jason Kubler 0 - 2 05:40 Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios -Puetz,...... con Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Anna Diop, Kara Hayward,Heidecker, Yahya ... politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rai 3più Fuori dal coro (talk show, politica, ...Il promemoria è già arrivato da settimane agli utenti e manca sempre di meno alla data in cui il segnale 3G di TIM si spegnerà definitivamente, causando rallentamenti nella navigazione Internet ai ...COMUNICATO UFFICIALE – «Manca sempre meno al calcio d’inizio della eSerie A TIM 2022. Completato il Draft, la Lega ha svelato la composizione dei gironi del prossimo campionato italiano di EA Sports ...