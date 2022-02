Statua di donna in piazza con soli 'uomini', Padova dice sì (Di martedì 1 febbraio 2022) Via libera nella notte in consiglio comunale a Padova, alla mozione promossa da due consiglieri di maggioranza, Margherita Colonnello e Simone Pillitteri, che chiedeva la realizzazione di una Statua ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Via libera nella notte in consiglio comunale a, alla mozione promossa da due consiglieri di maggioranza, Margherita Colonnello e Simone Pillitteri, che chiedeva la realizzazione di una...

Advertising

PCagnan : Padova avrà una statua di donna in Prato della Valle: via libera del consiglio comunale - Gazzettino : Sì alla #statua di donna in #prato della valle, ma non nell'#isola memmia - mattinodipadova : Approvata all’1.30 di notte la mozione che impegna la giunta per il nuovo monumento discusso in tutto il mondo. I p… - mattinodipadova : SI FARA' LA STATUA DI DONNA IN PRATO Via libera del consiglio comunale all'1.30 di notte alla mozione Pillitteri-Co… - nereotiso : Discussione importante sulla collocazione a #Padova della statua di una donna. Si parla di #pratodellavalle ma si v… -