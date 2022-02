Sanremo 2022: i look dei cantanti (Di martedì 1 febbraio 2022) Sanremo 2022 - Achille Lauro (da Instagram Sanremorai) Un nome noto svetta su tutti, se analizziamo i look dei cantanti in gara al 72° Festival di Sanremo, ed è quello di Nicolò “Nick” Cerioni: lo stylist marchigiano, che lo scorso anno curò all’Ariston le mise di Orietta Berti, contribuendo in qualche modo alla rivoluzione che l’ha avvicinata ad un pubblico tutto nuovo, anche stavolta lascerà la sua impronta, curando l’immagine del suo pupillo Achille Lauro e non solo. Oltre ai giovanissimi Tananai e Rkomi, ancora una volta cantanti agée si affideranno alle sue mani, ovvero Gianni Morandi e Donatella Rettore. C’è dunque da aspettarsi proposte scoppiettanti per entrambi; la Rettore sarà in gara con Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, e del ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022)- Achille Lauro (da Instagramrai) Un nome noto svetta su tutti, se analizziamo ideiin gara al 72° Festival di, ed è quello di Nicolò “Nick” Cerioni: lo stylist marchigiano, che lo scorso anno curò all’Ariston le mise di Orietta Berti, contribuendo in qualche modo alla rivoluzione che l’ha avvicinata ad un pubblico tutto nuovo, anche stavolta lascerà la sua impronta, curando l’immagine del suo pupillo Achille Lauro e non solo. Oltre ai giovanissimi Tananai e Rkomi, ancora una voltaagée si affideranno alle sue mani, ovvero Gianni Morandi e Donatella Rettore. C’è dunque da aspettarsi proposte scoppiettanti per entrambi; la Rettore sarà in gara con Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, e del ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - IlContiAndrea : I voti delle prove generali: #Mahmood #Blanco, #Emma e #Irama splendono, #LaRappresentantediLista punta al podio, g… - Dischi_Vinile : ? PREORDER SANREMO! ???? Artisti Vari - Sanremo 2022 Unisciti al nostro canale Telegram! ?? - NewSicilia : 'È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi de… -